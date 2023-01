Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Finalmente è stato fatto un arresto per questo caso, i dettagli erano sconvolgenti. In particolare era terribile che le due ragazze sopravvissute non si fossero accorte di nulla e si siano svegliate trovando tutti i loro amici morti, e che si siano salvate solo perché l'assassino non si era reso conto che c'erano a causa della struttura particolare della casa.