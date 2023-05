La piccola Cece aveva solo due mesi quando fu portata per la prima volta a casa dei genitori affidatari Cindy e Jeffrey Moore a Depew, una piccola cittadina a est di Buffalo. Lo scorso 11 maggio, dopo quasi 2000 giorni di affido, la coppia ha potuto ufficialmente adottare la bambina, che ha oggi 5 anni.

“Avrebbe dovuto restare con noi solo per un pernottamento, fino a quando non avrebbero trovato un posto a lungo termine“, ha detto Cindy Moore durante un’intervista a “Good Morning America”. I Moore erano genitori adottivi certificati dal 2015, ed hanno affermato di essersi interessati a questo tipo di processo dopo aver avuto problemi di infertilità.

“Una volta che abbiamo visto il suo faccino carino, abbiamo scherzosamente detto loro: ‘Se avete bisogno di un posto a lungo termine, fatecelo sapere‘”, ha ricordato. Il giorno successivo, i servizi sociali hanno chiesto alla coppia se erano seri, in quanto avevano effettivamente bisogno di un collocamento a lungo termine per la bambina. La coppia ha prontamente accettato, e “eccoci qui più di cinque anni dopo, e quella collocazione a lungo termine è diventata per lei la sua casa per sempre“.

L’11 maggio, la famiglia ha posato insieme ai documenti di adozione di Cece presso il tribunale della contea di Erie. “Sono stata in affido per 1954 giorni“, si legge in un messaggio sul suo cartello. “Oggi sono stata adottata!“. Cindy e Jeffrey stimano di aver accolto più di 30 bambini nella loro casa negli ultimi otto anni, ma poter finalmente adottare è per loro davvero speciale.

Oltre a Cece, Cindy e Jeffrey Moore hanno adottato altri due bambini attraverso l’affidamento e sono in procinto di adottarne un quarto. “Lo stesso giorno in cui Cece è stata effettivamente adottata, abbiamo scoperto che il suo fratellastro che abbiamo in affido è stato liberato per l’adozione. Quindi inizieremo il processo di adozione anche con lui“, ha detto Cindy.