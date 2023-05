USA: abbandonò neonata in un sacchetto, identificata ed arrestata dopo 4 anni

Sono passati 4 anni da quando una neonata, che fu chiamata “Baby India”, fu miracolosamente ritrovata ancora viva all’interno di un sacchetto di plastica, abbandonata in un bosco poche ore dopo essere venuta al mondo e lasciata in una zona isolate che ne avrebbe quasi per certo provocato il decesso. Arriva oggi la notizia dell’identificazione e l’arresto della madre della bambina.

La notizia arriva dalla Georgia, dove l’ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth in una conferenza stampa ha confermato che Karima Jiwani, 40 anni, è stata arrestata giovedì con l’accusa di tentato omicidio, aggressione aggravata, abbandono sconsiderato, crudeltà verso i bambini di 1° grado, oltre ad altre accuse.

La polizia sostiene che Karima abbia lasciato “Baby India” in una zona boscosa il 6 giugno 2019 con l’intento di ucciderla. La bambina riuscì a salvarsi solo perché un uomo la sentì piangere vicino alla sua casa e chiamò i soccorritori, che la trovarono piangente e ancora con il cordone ombelicale.

“Quattro anni fa, ho detto in questa stanza che avremmo assicurato questa persona alla giustizia“, ha iniziato la conferenza stampa venerdì lo sceriffo Ron Freeman. “Non sapevo che ci sarebbero voluti quattro anni“. Il caso si è aperto 10 mesi fa, quando gli investigatori hanno utilizzato “pratiche avanzate sul DNA” per identificare il padre naturale di Baby India, che secondo gli investigatori non sapeva né della gravidanza né dell’abbandono della neonata.

Dopo questo passo, sono riusciti ad identificare la madre, che secondo amici e parenti aveva in passato nascosto altre gravidanze ed avuto altri parti a sorpresa. Dopo aver partorito in auto, Karima ha guidato per un “periodo di tempo significativo” per abbandonare India, e non ha fatto nessuno sforzo per lasciarla in un posto in cui potesse essere trovata. “Questa bambina è stato legata in un sacchetto di plastica e gettata nel bosco come un sacco di spazzatura. Non riesco a capirlo“, ha detto Freeman. “È letteralmente una delle cose più tristi che abbia mai visto“.