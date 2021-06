La classe di diplomandi del 2021 ha una membra d’eccezione: la 94enne Grace Lee McClure Smith, che ha ricevuto il diploma onorario 79 anni dopo aver lasciato gli studi. “Sono così grata”, ha commentato la donna, “meglio tardi che mai, no?“

Nel lontano 1942, quando aveva solo 16 anni, Grace aveva lasciato il liceo per iniziare a lavorare perché il marito fu chiamato a combattere la Seconda Guerra Mondiale. Una scelta che non ha mai rimpianto, perché amava molto il marito e aveva fatto quello che doveva, ma che aveva lasciato in lei un profondo rispetto nei confronti dell’educazione scolastica.

Nonostante l’assenza del diploma liceale, la donna ha mantenuto la sua vicinanza al mondo accademico lavorando per una vita come autista per i pulmini scolastici delle scuole del distretto di Madison, in Alabama. Per oltre 30 anni ha svolto il suo lavoro con professionalità, assicurandosi che gli studenti arrivassero sani e salvi a scuola e facessero ritorno alle loro case, e anche se non ricorda tutti i nomi, riconosce ancora tutti i volti degli ex bambini che accompagnava.

“Era un modello per tanti bambini“, racconta la figlia, che è stata una degli studenti che Grace trasportava quotidianamente nel suo lavoro. Grace ha incoraggiato i figli ed i nipoti a continuare i loro studi, una possibilità che lei non aveva avuto a causa delle circostanze della vita. “Mi ha sempre incoraggiata ad andare a scuola, si è assicurata che completassi gli studi, e ora incoraggia le mie ragazze“, racconta la nipote Erin Wilson, che ha organizzato per lei la cerimonia per il diploma onorario.

“Congratulazioni, Sig.ra Smith“, ha scritto la scuola nel suo account Facebook ufficiale insieme ad una foto della diplomata, che ha posato con tanto di toga e tipico cappello da diploma. “Mi sembra di non meritarlo, ci sono tante altre persone che se lo meritano più di me. Ho fatto solo il mio lavoro, che ho amato per la gran parte“, ha detto Grace, che è bisnonna di ben 26 pronipoti.