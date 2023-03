Un gruppo di donne americane si è recentemente riunito per scattare una foto molto speciale che è diventata virale sul web. Le sei persone che sono ritratte nell’immagine rappresentano infatti tutte e sei le generazioni della loro famiglia. La foto è stata scattata lo scorso mese, in occasione del primo incontro della donna più anziana, 98 anni, e la sua ultima quadrisnipote, di 3 mesi.

A raccontare la vicenda è la 58enne Gracie Howell, che ha spiegato che sua nonna ha tenuto in braccio “centinaia di bambini” nel corso della sua longeva vita. L’ultima di questo è la piccola Zhavia, nata a dicembre, che è stata ritratta il mese scorso tra le braccia della quadrisnonna MaeDell Taylor Hawkins.

“Abbiamo pensato che fosse speciale perché siamo tutte donne“, ha detto Gracie. L’immagine mostra sul letto la 98enne MaeDell, che compirà 99 anni a luglio, che culla la neonata. Dietro di lei in piedi, la figlia Francis Snow, con una maglia gialla, accanto a sua figlia Gracie Howell. Accanto alla 58enne la figlia Jacqueline Ledford, pronipote di Maedell, affiancata a sua volta da sua figlia Jaisline Wilson, la madre della piccola Zhavia.

Gracie dice che sua nonna è ancora “estremamente sveglia” e non esita a dare consigli su come prendersi cura della bambina. La donna ha infatti avuto una esperienza lunghissima con i bambini: si sposò con suo primo marito quando aveva solo 16 anni e lui 50. Oltre a fare da matrigna ai 10 figli del primo matrimonio di lui, la coppia ebbe altri 13 figli. Nel corso degli anni, la loro enorme famiglia non ha fatto che crescere, ed il prossimo bambino nato sarà il 622esimo.

Dopo aver inviato la foto in privato a un meteorologo locale e aver condiviso la storia della vita di sua nonna, la loro immagine è diventata virale. Gracie dice che non avrebbe mai pensato che la loro foto avrebbe suscitato tanto scalpore, ammettendo di essere stata “sopraffatta” dalla risposta positiva ricevuta.