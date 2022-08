USA, 30enne barbuta racconta: "Mi radevo fino a 2 volte al giorno, ora mi sento più sexy che mai"

Ascolta questo articolo

Quando Dakota Cooke aveva 13 anni, l’arrivo della pubertà comportò per lei una strana conseguenza. Alla giovane americana iniziarono infatti a spuntare i peli della barba, una condizione che l’ha portata per anni a vergognarsi e nascondersi, fino a che la donna, oggi 30enne, ha iniziato ad accettarsi come donna barbuta. L’artista sostiene di sentirsi oggi più sexy che mai.



La giovane racconta che, quando aveva 13 anni, iniziò ad avere una leggera peluria sul viso, che presto si trasformò in peli più lunghi e scuri. “Un amico di famiglia li fece notare, il mio patrigno mi portò a farmi controllare dal dottore, poi dall’estetista dove mi fecero la mia prima ceretta in assoluto“, ricorda Dakota, spiegando che era molto a disagio, visto che aveva appena imparato a radersi le gambe. “Sono cresciuta in un periodo in cui le donne con i peli sul viso erano così stigmatizzate che le donne del salone di bellezza mi dicevano che le ragazze non dovrebbero avere peli nel viso“

La giovane ha iniziato un lungo periodo di profonda vergogna durato oltre 10 anni, durante il quale si faceva la ceretta ogni settimana, arrivando a radersi due volte al giorno quando lavorava come commessa per prodotti di bellezza “Mi radevo al mattino e durante la pausa, lavoravo nel reparto trucchi“. Questo trattamento le ha provocato cicatrici da barba ed eruzioni cutanee, con la pelle del volto che era sempre irritata e arrossata e che copriva con pesante trucco.

Solo nel 2015 Dakota ha deciso di accettare la sua barba, dietro suggerimento di una sua amica, la 35enne Sunshine, grazie alla quale è anche entrata nel mondo circense. “Mi raccontava tutte queste storie meravigliose su com’era lavorare al circo, e ho adorato l’idea. Le ho detto ‘Vorrei poter farmi crescere la barba e unirmi a voi‘, e lei ha risposto, ‘perché no?‘”

Oggi la 30enne si presenta come “Dakota la donna barbuta“, e nel circo fa trucchi come camminare sul vetro o martellare chiodi nel suo naso. “I miei parenti ed amici mi hanno supportata nel mio viaggio, e anche i miei follower su TikTok sono stati straordinari“, spiega la 30enne, dicendo di avere anche ricevuto i complimenti dal suo idolo, John Waters.