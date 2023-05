Un uomo del Texas è stato arrestato per omicidio dalla polizia locale, che lo accusa di aver ucciso a colpi di pistola alla sua ragazza mercoledì mattina. Harold Thompson, 22 anni, avrebbe aggredito la sua compagna perché non voleva che abortisse, e l’ha uccisa in un parcheggio di una stazione di servizio di Dallas.

L’uomo è accusato di aver tentato di soffocare la 26enne Gabriella Gonzalez e di averle poi sparato, dopo che la donna era tornata la sera precedente in Texas dopo aver abortito in Colorado. Il Texas aveva vietato gli aborti dopo sei settimane di gravidanza nel settembre 2021, ma quasi tutti gli aborti sono stati interrotti nello stato, tranne in caso di emergenza medica, da quando il caso della corte suprema Roe v. Wade è stato annullato la scorsa estate.

Un video di sorveglianza dal parcheggio, che ha ripreso il delitto, mostra la Gabriella che “lo scrolla di dosso”, ha riferito ai media locali la polizia. Dopodiché Harold ha estratto una pistola e sparato alla compagna alla testa. La donna è caduta a terra, ed il 22enne le ha sparato nuovamente più volte prima di scappare.

La motivazione del delitto sarebbe da ricercare proprio nella volontà della donna di abortire il bambino, che sarebbe stato figlio del compagno violento. “Si ritiene che il sospettato fosse il padre del bambino“, è stato scritto nel verbale di arresto. “Il sospettato non voleva che la Gonzalez abortisse“.

Thompson era già stato denunciato a marzo per aver aggressione. In dichiarazione giurata, una donna, che all’epoca non è stata nominata, ha detto alla polizia che Thompson “l’ha picchiata più volte durante l’intera relazione“. La donna aveva affermato di “aver paura del sospetto perché aveva minacciato di fare del male alla sua famiglia e ai suoi figli, nati da una precedente relazione“, secondo i registri.