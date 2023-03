Una donna incinta di 7 mesi è morta dopo essere stata ferita in una sparatoria nel corso di un tentativo di rapina finito male. È avvento lunedì pomeriggio in un tranquillo quartiere residenziale a Belmont Cragin, Chigaco, dove la 21enne Genesis Escobar è stata abbandonata agonizzante per la strada dal suo fidanzato.

Secondo una prima ricostruzione, la 21enne era salita in una macchina insieme ad alcune persone intorno alle 13 per una transazione di droga vicino alla sua casa. Il suo compagno, che era in piedi fuori dal mezzo, ha cercato di derubare le persone con le quali Genesis stava completando lo scambio, e ne è scaturita una sparatoria.

Durante lo scambio di colpi di arma da fuoco, Genesis è stata colpita più volte, secondo la polizia di Chicago e l’ufficio del medico legale della Contea di Cook. La giovane è stata lanciata fuori dall’auto mentre il guidatore è fuggito, facendo volare denaro in strada. Il ragazzo di Genesi ha afferrato parte dei soldi ed è scappato anche lui, lasciandola agonizzante a terra.

Sentendo gli spari, alcune persone sono uscite dalle proprie case, trovando la 21enne che ansimava mentre era stesa in strada. Secondo il report della polizia, la Escobar è stata raggiunta da proiettili alla schiena, alla spalla e alla mano mentre era all’interno dell’auto. La giovane è stata portata d’urgenza all’Illinois Masonic Medical Center, dove è stata dichiarata morta, hanno detto le autorità. I suoi amici hanno confermati ai giornalisti sulla scena che il bambino non è sopravvissuto.

La sparatoria e i momenti che l’hanno preceduta sono stati ripresi da una telecamera di sicurezza privata di un edificio vicino, ma al momento la polizia non ha effettuato alcun arresto. La vittima era stata arrestata diverse volte negli ultimi anni, e si trovava in libertà vigilata per una condanna per un reato minore.