È di nuovo polemica in America per una sparatoria, probabilmente di matrice razzista, contro un ragazzino di 16 anni la cui colpa è stata quella di suonare alla porta della casa sbagliata. È avvenuto a Kansas City, dove il teenager Ralph Yarl doveva andare a prendere i fratellini minori, due gemelli, a casa di un loro amico.

Il giovane ha dimenticato il telefono a casa giovedì sera, e si è diretto all’indirizzo dove pensava che i genitori gli avessero detto di andare, ricordandosi male il nome della strada. Il 16enne avrebbe dovuto recarsi sulla 115esima Terrace, recandosi invece sulla 115esima Street. Non sapendo di essere all’indirizzo sbagliato, ha parcheggiato nel vialetto e si è avvicinato alla porta.

Il ragazzo, uno studente d’onore del liceo descritto come “educato” e dall'”anima gentile“, ha suonato il campanello. È allora che il proprietario di casa gli ha sparato alla testa, come confermato dal capo della polizia di Kansas City Stacey Graves in una conferenza stampa domenica. Ralph è caduto a terra “e l’uomo gli ha sparato di nuovo“, come raccontato da sua zia, la dottoressa Faith Spoonmore, in una pagina di GoFundMe per raccogliere fondi per le spese mediche di suo nipote.

In qualche modo, “Ralph è stato quindi in grado di alzarsi e correre a casa del vicino, in cerca di aiuto“, ha scritto la zia. “Sfortunatamente, è dovuto correre in 3 case diverse prima che qualcuno finalmente accettasse di aiutarlo, solo dopo che gli è stato ordinato di sdraiarsi a terra con le mani alzate“.

Ora l’adolescente, che è un leader di sezione nella sua banda musicale del liceo e sogna di frequentare la Texas A&M University, sta lottando per la vita in un ospedale locale dopo aver riportato ferite potenzialmente fatali, dice la polizia. Il proprietario della casa, la cui identità e razza non è stata resa pubblica, è stato arrestato e posto in custodia investigativa di 24 ore, ma poi rilasciato.

“Dopo essersi consultato con l’ufficio del procuratore della contea di Clay, il proprietario della casa è stato rilasciato in attesa di ulteriori indagini a causa della necessità di ottenere una dichiarazione formale dalla vittima, prove forensi e compilare ulteriori informazioni per un fascicolo da presentare“, ha detto la Graves. Gli investigatori riceveranno una dichiarazione formale da Ralph “se le ferite dell’adolescente lo consentiranno“, ha detto.

La frustrazione e la rabbia stanno crescendo a Kansas City e in tutto il paese. I manifestanti sono scesi sui social media e nelle strade, chiedendo “giustizia per Ralph” e portando cartelli che affermano: “Suonare un campanello non è un crimine“ e chiedendo la prigione per chi ha sparato.