Un liceale americano è “irriconoscibile” dopo aver ustionato la maggior parte del suo corpo mentre partecipava a una presunta sfida sui social media, secondo quanto riferito da sua madre. Mason Dark, 16 anni, stava usando un accendino e una bomboletta di vernice spray per creare una torcia domenica 23 aprile.

Dopo aver sentito un “grande boom“, sua madre, Holli Dark, ha raccontato che suo figlio “è uscito di corsa“, si è tolto la maglietta ed è saltato in un fiume vicino per spegnere le fiamme che lo avvolgevano. Lo studente della Heritage High School è stato trasportato presso il centro ustionati di Chapel Hill per essere curato.

L’adolescente ha subito ustioni di secondo e terzo grado a seguito dell’incidente, riporta la madre, con circa il 75% del suo corpo che è stato bruciato. Mason, che “è irriconoscibile“, dovrebbe rimanere al Centro Ustionati per almeno sei mesi in attesa della guarigione delle ferite. L’adolescente ha subito “il primo di molti interventi chirurgici” il 26 aprile, dove ha ricevuto innesti di pelle come parte del suo processo di guarigione.

Il giovane è sedato, attaccato ad un ventilatore ed avvolto dalle fasce come una mummia dalla testa ai piedi, e durante la sua prima settimana in ospedale ha sviluppato una polmonite. “Mason ha una lunga strada davanti a sé”, ha detto Holli sulla pagina GoFundMe aperta per pagare le spese mediche del giovane. “Per favore, pregate per la sua guarigione“.

Holli ritiene che un trend dei social media abbia portato suo figlio a provare il pericoloso esperimento. “È come se questi ragazzi provassero qualsiasi cosa facciano queste persone, lo vedono e vogliono imitarlo. Vogliono vedere come possono farlo e cosa accadrà“, dice la donna, che lancia un appello, implorando altri genitori di tenere d’occhio i propri figli ed i contenuti dei quali fruiscono online.