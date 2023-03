Un distretto scolastico del Nebraska ha concordato di pagare il maxi risarcimento di 1 milione di dollari alla famiglia di un bambino di terza media. La vittima, il 14enne Jagger Shaw, è morto per una reazione allergica nel maggio del 2022 dopo aver mangiato una barretta di cereali datagli da un insegnante.

Sulla vicenda sono disponibili pochi dettagli, in quanto l’accordo non è stato raggiunto attraverso una causa civile in tribunale, ed genitori di Jagger, Tom e Jill Shaw, hanno rifiutato di commentare. Il consiglio scolastico della scuola Papillion La Vista confermerà lunedì sera in una riunione l’accordo raggiunto con la famiglia della vittima, che include un esclusione completa di qualsiasi responsabilità da parte del distretto scolastico.

Secondo quanto raccontato dal padre dello studente in un post su Facebook, quel fatidico giorno ha accompagnato il figlio presso la scuola media Liberty, che il giovane frequentava insieme al fratello gemello Jayce. “Gli ho dato un abbraccio e un bacio gli ho detto di essere bravo e di passare una buona giornata, come ogni volta che lo lasciavo a scuola“, ha scritto.

Ha spiegato nel post che suo figlio aveva chiesto di andare alla segreteria della scuola per recuperare uno spuntino, ma l’insegnante gli ha invece offerto una delle sue barrette di granola. “Jagger l’ha presa, è arrivato a mangiarne circa metà, e si è sentito come se stesse iniziando ad avere una reazione allergica ed è andato nell’ufficio dell’infermiera”, ha detto suo padre.

“Gli hanno dato un cortisonico e hanno aspettato per vedere se funzionava“, ha scritto, aggiungendo anche che suo figlio ha cercato di vomitare il cibo, ma “è tornato dal bagno con l’aria arrossata“. A quel punto, “l’infermiera gli ha dato l’EpiPen e ha chiamato un’ambulanza“. Non è chiaro se la famiglia di Jagger o la scuola fossero a conoscenza dell’allergia del bambino.