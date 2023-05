Un tredicenne ha salvato sua sorella minore da un presunto rapitore usando una fionda per far allontanare il sospetto. Il fatto è avvenuto la scorsa settimana in Michigan, dove dipartimento di polizia locale ha confermato che un “maschio sconosciuto è apparso dai boschi“ ed è entrato nella proprietà della famiglia dei due fratelli, in una zona rurale della contea di Alpena, mentre la bambina di 8 anni era intenta alla ricerca di funghi.

“Il sospetto è arrivato attraverso il bosco sulla proprietà ed è comparso da dietro di lei, l’ha afferrata come si vede nei film, mano sulla bocca, braccio intorno alla vita, e stava tentando di trascinarla nel bosco“, ha detto il tenente John Grimshaw del dipartimento di polizia dello stato del Michigan.

Il 13enne Owen Burns ha raccontato che stava giocando ai videogiochi in casa lo scorso 10 maggio, quando ha sentito la sorella minore chiedere aiuto. Inizialmente pensando che stesse scherzando, non dato troppa attenzione alle sue grida, ma quando dopo 10 secondi l’ha sentita urlare di nuovo, è andato a vedere cosa stava succedendo.

È allora che ha visto il sospetto, identificato dalla polizia come un maschio di 17 anni, tentare di rapirla. “Mia sorella gli ha dato un calcio e poi ha iniziato a correrle dietro“, ha raccontato Owen. “Ho preso la mia fionda, ho preso una biglia e una roccia, poi l’ho colpito tre volte alla testa e al petto”, spiega il minorenne, che ha così fatto scappare il malintenzionato.

Successivamente i due fratellini, che in quel momento soli in casa, hanno chiamato la madre che ha poi chiamato i servizi di emergenza. La polizia ha individuato ed arrestato il sospetto in una vicina stazione di servizio. Il suo nome non è stato rilasciato a causa della sua età, ma il giovane mostrava evidenti segni di lesioni alla testa e al torace coerenti con i colpi con la fionda. La sua cauzione è fissata a 150mila dollari.