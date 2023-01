Ascolta questo articolo

Una ragazza di 14 anni è stata arrestata per aver ucciso un bambino di 11 anni, al quale avrebbe sparato accidentalmente mentre litigava con un’altra adolescente. Il fatto di sangue tra minorenni è avvenuto domenica pomeriggio a Dallas, negli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, la tragedia si è verificata il 15 gennaio intorno alle 14:00 nel parcheggio di un complesso di appartamenti a East Oak Cliff. Una prima ricostruzione della polizia ha spiegato che il la vittima, di nome D’Evan McFall, è stato colpito per errore durante il litigio tra due ragazzine. La 14enne, il cui nome non è stato rilasciato alla stampa, avrebbe mirato e sparato durante il litigio, ma invece che colpire la “rivale”, ha centrato D’Evan.

L’11enne è stato trasportato in un ospedale locale, dove è stato dichiarato morto poco dopo. La 14enne è inizialmente fuggita dalla scena, ma è stata in seguito rintracciata ed arrestata dalla polizia. La minorenne è ora accusata di omicidio, ed è attualmente detenuta presso il Centro giustizia minorile Henry Wade, secondo un comunicato del Dipartimento di Polizia di Dallas.

Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno anche recuperato l’arma utilizzata nel delitto. “Tutte le persone coinvolte sono minorenni, questo è un incidente orribile“, ha detto il sergente Warren Mitchell ai giornalisti. Ad aggravare la tragedia, il fatto che le due famiglie coinvolte si conoscono e sono amiche da anni.

La madre Vashunte Settles ha ricordato l’11enne dicendo alla stampa: “Era naturalmente atletico, aveva molto talento. Amava far sorridere la gente. Era un bambino fantastico”. La famiglia di D’Evan ha inoltre chiesto alla gente non solo di pregare per loro, ma anche per la quattordicenne ora accusata di omicidio. “Non riuscirò mai a sentire il mio bambino dire: ‘GG, ti amo’, mentre usciva dalla porta“, ha detto la nonna Lois Williams, che D’Evan chiamava “GG”. “Non riuscirò mai a vedere le sue fossette. Per favore, smettetela di uccidervi a vicenda“.