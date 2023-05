Urla al bambino che piangeva durante un volo di linea

Un volo internazionale è diventato un incubo per uno dei passeggeri a causa del pianto di un bambino a bordo dell’aereo. La vicenda, accaduta su un volo della Southwest Airlines che partiva da Baltimora e si dirigeva verso Orlando, in Florida, ha assunto contorni surreali. Durante tutto il viaggio, un bambino piccolo ha pianto incessantemente, causando fastidio ad alcuni passeggeri. Uno di loro, infastidito dalla situazione, ha reagito urlando, scatenando così il caos all’interno dell’aereo.

Il personale di bordo è intervenuto prontamente cercando di calmare l’uomo, ma i sforzi sono stati vani. Il passeggero ha continuato a gridare, affermando di avere il diritto di un volo confortevole poiché aveva pagato regolarmente per il biglietto. Nel video girato dagli altri passeggeri, e diventato virale su TikTok, si sente chiaramente il passeggero lamentarsi dicendo: “Il bambino ha pianto per 40 minuti, dovete trovare un modo per calmarlo!”.

Inoltre, l’uomo ha aggiunto di voler dormire durante il volo e di avere le cuffie per isolarsi dai rumori, sottolineando che i genitori del bambino avrebbero dovuto pagare un supplemento per il disturbo causato agli altri passeggeri. Una volta atterrati a Orlando, l’uomo ha inizialmente rifiutato di lasciare l’aereo e successivamente è uscito dall’aereo per ultimo. Alla fine, è stato raggiunto dalla polizia che ha preso provvedimenti.

La vicenda mette in evidenzia il dibattito sul rispettare gli spazi condivisi durante i voli, e di comprendere la possibilità di situazioni impreviste che possono causare disagio o disturbo. Tuttavia, urlare o innescare il caos a bordo non è mai la soluzione appropriata. È importante ricordare che tutti i passeggeri hanno il diritto di un viaggio confortevole, ma anche il dovere di rispettare gli altri e mantenere un comportamento adeguato.

Infine, l’intervento delle autorità di sicurezza è stato necessario quando una situazione a bordo di un aereo diventa fuori controllo, o quando un passeggero viola le norme di sicurezza e di comportamento.