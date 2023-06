Unabomber muore a 81 anni, fu una delle persone più ricercate negli USA

Theodore “Ted” Kaczynski, il terrorista interno americano meglio conosciuto come Unabomber, è deceduto all’età di 81 anni. Kaczynski è stato dichiarato deceduto intorno alle 8:00 ora locale di sabato presso un centro medico della prigione federale a Butner, nella Carolina del Nord, ha riferito l’Associated Press americana. L’uomo è stato trasferito presso centro dopo essere stato trovato privo di sensi nella sua cella nelle prime ore di sabato. La causa del decesso non è stata immediatamente resa nota.

Kaczynski, un genio precoce che era entrato a soli 16 anni alla prestigiosa Università di Harvard con un dottorato in matematica presso l’Università del Michigan, aveva lasciato il lavoro di professore universitario per trasferirsi in una cabina nel bosco a Lincoln, Montana, senza acqua corrente né elettricità.

È qui, mentre leggeva degli effetti negativi della tecnologia sul mondo e osservava l’industrializzazione insinuarsi nella sua piccola zona selvaggia, sviluppò un odio nei confronti della società moderna e convinzioni anti-tecnologiche. Unabomber ha sparso paura in forma anonima per 17 anni gli americani, inviando tramite posta ordigni fatti in casa, prendendo di mira principalmente le persone coinvolte nel progresso della tecnologia moderna.

La sua follia, durata dal 1978 al 1995, ha tolto la vita a tre persone e ne ha ferite almeno altre 23. L’uomo fu identificato grazie ad una delle più ampie indagini dell’FBI della storia, ed il suo arresto avvenne nell’aprile del 1996. Diverse le accuse mosse nei suoi confronti, l’uomo riuscì ad evitare la pena capitale dichiarandosi colpevole per ciascuno dei capi in cambio di una condanna a vita senza possibilità di libertà condizionale.

Per più di 20 anni è stato rinchiuso nella prigione Supermax di Florence, Colorado. Nel dicembre 2021 è stato trasferito in una struttura medica facente parte del settore carcerario nella Carolina del Nord a causa di problemi di salute non specificati.