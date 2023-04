Violentò ed uccise la nipotina di 7 anni in un crimine che sconvolse l’Inghilterra negli anni ’70, e per il quale fu condannato all’ergastolo. Oggi è emerso che Peter Chester è stato silenziosamente rilasciato dal carcere lo scorso anno, dopo aver trascorso 45 anni dietro le sbarre per il crimine compiuto.

Chester, che ora oggi 68 anni, fu condannato all’ergastolo per aver stuprato e strangolato sua nipote Donna Marie Gillbanks a Blackpool nel 1977. In passato si era visto rifiutare 11 richieste di ottenere la libertà condizionale, ma la stampa inglese ha ora rivelato che l’uomo ha avuto successo nella sua dodicesima udienza con la commissione per la libertà vigilata, ed è stato rilasciato silenziosamente “all’inizio del 2022“.

Chester, noto anche come Peter Chester Speakman, si era dichiarato non colpevole per lo stupro e l’omicidio della nipotina, figlia di sua sorella June Gillbanks, avvenuto nell’ottobre del 1977. Al suo processo nel marzo del 1978, emerse che Chester, allora 22enne, era andato a casa di sua sorella mentre era ubriaco.

Cercando il bagno, era entrato nella camera da letto di sua nipote e l’aveva violentata e strangolata. L’assassino, che era sposato, sistemò il corpo di Donna Marie sotto le coperte del letto come se stesse dormendo, mettendole accanto il suo peluche preferito. La madre ritrovò il corpo di sua figlia la mattina seguente.

La signora Gillbanks ha dichiarò: “Sono entrata nella stanza di Donna chiamandola dormigliona. L’ho scossa ma non si è mossa. Mentre tiravo indietro le lenzuola ho visto i segni di strangolamento attorno al suo collo e la schiuma ed il sangue alla bocca“. La donna allertò subito il medico, ma per la bambina non c’era niente da fare.

Chester fu stato riconosciuto colpevole di stupro e omicidio e condannato all’ergastolo, con una pena minima raccomandata di 20 anni di carcere. Tale data è scaduta nell’ottobre 1997, ma da allora tutte le sue richieste di ottenere la libertà vigilata erano state rigettate perché “il rischio rappresentato da Chester era ancora troppo alto“, fino all’ultima che gli ha restituito la libertà.