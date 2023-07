UK, auto si schianta contro un asilo: morta una bimba di 8 anni, 10 ricoverati

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Condoglianze alla famiglia della bambina che ha perso la vita, è un fatto inimmaginabile, quando si mandano i bambini a scuola, si pensa che siano al sicuro (a meno che non si trovino in America). Spero che le persone che sono ricoverate in ospedale possano riprendersi al più presto e che il bilancio non peggiori.