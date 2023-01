Ascolta questo articolo

Ci sono prodotti che usiamo nella vita di tutti i giorni che, se si esagera con le quantità, possono essere molto pericolosi e considerati rischi di sballo tra i giovanissimi. Tra i vari prodotti vi è anche il deodorante per profumare l’ambiente che è costato la vita a una 14enne nel Regno Unito. La morte di questa giovanissima è stata scoperta dalla madre, preoccupata di non sentirla, nonostante l’avesse chiamata più volte.

La tragedia è accaduta a Derby, nel Regno Unito, dove questa 14enne è morta per un arresto cardiaco avvenuto per aver spruzzato eccessive quantità di deodorante nella sua cameretta. Proprio la madre l’ha ritrovata riversa in camera da letto quando ha visto che la figlia non rispondeva ai suoi continui richiami.

Gli esami autoptici hanno confermato la morte per arresto cardiaco dovuta proprio all’eccesso di gas inalato. Giorgia Green, questo il nome della 14enne, era una ragazzina affetta da autismo grande appassionata di cavalli con cui amava cavalcare. Evidentemente non si è mai resa conto degli effetti che queste sostanze avrebbero potuto provocare.

Amava spruzzare il deodorante per ambiente in camera sua profumando le coperte, un modo per rilassarsi, secondo il racconto del padre. Quello stesso giorno, molto probabilmente, ne ha spruzzato in dosi eccessive. Alla BBC, i genitori si adirano contro le aziende che producono questi deodoranti con queste affermazioni: “Non ci sono indicazioni abbastanza chiare sulla pericolosità di questi prodotti. Non vogliamo che la morte di nostra figlia resti vana. Serve un intervento immediato delle aziende produttrici di deodorante”.

Secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal Case, sono diversi i prodotti in uso tra i giovani, come profumi per gli ambienti, ma anche lacca per capelli e vernici di cui i giovani abusano causando la morte di 125 persone ogni anno. Una inalazione che, in base al parere degli esperti, si presenta sotto varie forme: per inalazione diretta, tramite un pezzo di tessuto oppure con sacchetto di plastica.