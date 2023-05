L’Ucraina è sconvolta dalla morte di una bambina di soli 4 anni, che è soffocata accidentalmente giocando all’interno di in un castello gonfiabile, mentre tre membri dello staff che avrebbero dovuto supervisionarla erano distratti dai loro smartphone. La vicenda è avvenuta in un parco di divertimenti nella città di Mykolaiv lo scorso fine settimana.

La bambina, di nome Valeria, si trovava nel parco insieme alla madre Anna. Le due stavano per tornare a casa, quando la bambina ha chiesto alla mamma di poter giocare ancora per alcuni minuti. La donna ha acconsentito, ed ha aspettato sua figlia nella zona riservata genitori, dalla quale non si vedeva l’interno del gonfiabile.

Valeria, è stata trovata impigliata nelle corde della struttura dallo staff del castello gonfiabile dopo che sua madre Anna aveva chiesto loro di controllarla perché non sentiva più la figlia ridere. “All’inizio Anna ha pensato che Valeria avesse perso conoscenza mentre giocava per il caldo, ed ha cercato di svegliarla“, ha detto Natalia Kuchynska, un’amica di famiglia, alla stampa. Un testimone ha chiamato un’ambulanza, mentre altri visitatori del parco stavano spruzzando acqua sulla bambina ed effettuando la respirazione bocca a bocca e le compressioni toraciche. “Quando è arrivata l’ambulanza, i paramedici hanno dichiarato che Valeria era morta“.

I tre membri dello staff che avrebbero dovuto supervisionare bambina mentre si trovava nel castello gonfiabile erano distratti dai loro smartphone quando è avvenuta la tragedia, ha confermato la polizia. “Gli assistenti sono fuggiti dopo il ritrovamento di Valeria“, rivela Natalia, che ha spiegato che i funerali della piccola si sono svolti mercoledì.

Il capo della polizia per la regione di Mykolaiv Oblast, Sergiy Shaikhet, ha dichiarato: “È stato preliminarmente stabilito che una bambina di quattro anni è rimasta impigliata negli anelli sul muro di un castello gonfiabile. Secondo le prime conclusioni degli esperti, è morta per soffocamento“. La proprietaria del castello gonfiabile, 45 anni, è stata arrestata e rischia fino a otto anni di carcere se ritenuta colpevole.