Ucciso in Russia Andrey Botikov, creatore del vaccino Sputnik V

Il comitato investigativo russo ha avviato un’indagine per l’omicidio di un uomo, avvenuto giovedì nella zona nord-ovest di Mosca. Il delitto è salito alle cronache internazionali perché a finire strangolato non si tratta di un cittadino comune, ma di un importante scienziato. La vittima è infatti Andrey Botikov, noto come uno dei 18 scienziati che hanno lavorato al vaccino contro il coronavirus Sputnik V nel 2020.

Diverse fonti giornalistiche locali rivelano che lo scienziato 47enne sia stato ucciso all’interno del proprio appartamento durante una lite con l’assassino, un uomo di 29 anni arrestato in seguito dalle autorità. Dietro al litigio, ed il conseguente omicidio per strangolamento, ci sarebbero motivi economici.

“Secondo le indagini, il 2 marzo 2023 in un condominio situato in via Rogova a Mosca, un giovane di 29 anni, durante una discussione, ha strangolato con una cintura il proprietario dell’appartamento ed è fuggito dalla scena“, ha detto il comitato in una dichiarazione rilasciata venerdì. “Il corpo della vittima è stato trovato con segni di strangolamento, diverse coltellate ed abrasioni“.

Il comitato investigativo della Russia ha affermato di aver trovato il sospetto nel “più breve tempo possibile“, e di averlo bloccato dopo la sua fuga dalla scena del crimine. Le autorità hanno affermato inoltre che il sospetto, che ha già a suo carico processi precedenti per un altro reato grave, ha confessato il delitto durante un interrogatorio. I media russi hanno riferito che il sospettato, noto come Alexei Z, aveva trascorso 10 anni in prigione con l’accusa di aver fornito servizi sessuali.

Andrey Botikov era un ricercatore senior presso il Centro nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia. In precedenza aveva lavorato presso la l’instituto di Virologia Statale D.I. Ivanovsky come scienziato senior. È stato insignito dell’Ordine al merito per la Patria per il suo lavoro sul vaccino Sputnik V, il primo vaccino al mondo creato per la pandemia di Covid-19.