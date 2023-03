Uccise col figlio il nuovo compagno della ex moglie, condannati

Uccise il nuovo compagno della ex moglie con l’aiuto del figlio, in un violento omicidio avvenuto dopo aver trovato l’uomo nascosto nell’armadio della sua casa. Per questa motivazione sono stati dichiarati colpevoli il 49enne Wayne Peckham ed il figlio 23enne Riley Peckham, che ora rischiano l’ergastolo.

Kerry Packham, ex moglie e madre dei due assassini, aveva iniziato una relazione con il 39enne Matthew Rodwell, padre di due figli, dopo essersi separata dal marito “volubile, violento ed autoritario” nella primavera del 2021. L’uomo era andato a convivere insieme alla donna, ma parcheggiava la sua auto a una certa distanza per evitare che il suo ex marito lo scoprisse.

Il 23 gennaio 2022, dopo aver trascorso il pomeriggio in un pub, Wayne e Riley si sono recati a casa della donna intorno alle 8 di sera. Sentendoli arrivare, Matthew, si era nascosto in un armadio al piano di sopra, chiamando la polizia e dichiarando che aveva paura di quello che stava per succedere. Quando la polizia è arrivata pochi minuti dopo, era già troppo tardi.

Mentre Wayne è entrato dalla porta principale, Riley è entrato da una finestra del piano di sopra, ed ignorando le suppliche di sua madre di andarsene ha visto le scarpe della vittima, ha guardato nell’armadio, avvisando il padre dicendo “È qui” e urlando a Matthew “Morirai, morirai“, mentre suo padre entrava in casa.

La coppia ha iniziato a picchiare violentemente la vittima, mentre Kerry, madre di tre figli, cercava disperatamente di mettersi in mezzo per proteggere il suo partner. L’uomo è morto in breve tempo per le significative ferite riportate dopo essere stato ripetutamente strangolato, preso a calci, pestato e preso a pugni. La polizia giunta sul posto trovò il corpo della vittima, arrestando sul luogo Wayne , che si era nascosto dietro ad una tenda. Il figlio riuscì a scappare e fu arrestato successivamente presso la casa dei nonni.