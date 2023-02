Ascolta questo articolo

Storie che vorremmo sentire più spesso, in questo mondo devastato, pieno di tanto dolore, di troppa sofferenza, di vittime innocenti, dinnanzi alle atrocità dell’uomo o alla forza della natura.

Quasi per ricordarci che siamo solo di passaggio, la natura spesso irrompe, facendo tremare la terra e lasciandoci letteralmente impotenti. Questa foto che vedete, invece, ha commosso tutto il mondo,per cui voglio raccontarvi la storia di questo splendido piccolo, il cui volto è in parte oscurato per ovvie questioni di privacy.

Lo scatto virale

Le immagini del terremoto in Turchia cozzano profondamente con questa, in cui si vede il sorriso di un bimbo di soli 2 mesi. E’ il sorriso di chi, da grande guerriero, ha resistito con tenacia sotto le macerie. 128 ore, per l’esattezza, fino a quando è stato estratto vivo. E’ accaduto nel distretto di Antakya, nella provincia meridionale di Hatay. Lui, questo piccolo scricciolo che sorride ai suoi soccorritori, è uno dei pochi che è riuscito a sottrarsi alla morte, quella nella cui morsa sono finite 40 mila persone.

Ecco che quando la vita trionfa sulla morte, la gioia diventa collettiva e corre a velocità della luce. Il piccolo è pieno di polvere, di detriti dell’edificio crollato, sotto il quale è rimasto un’eternità ma è vivo. E i suoi scatti sono subito commentati dagli utenti dei social. Uno di loro,ha scritto: “Ed ecco l’eroe del giorno! Un bambino che è stato salvato 128 ore dopo il terremoto. Soddisfatto dopo un lavaggio e un delizioso pranzo”.

Non ci sono parole che riescano a cogliere a pieno, la felicità immane di chi mette a repentaglio, quotidianamente, la sua esistenza, scavando a mani nude o con i pochi mezzi che ha disposizione, in attesa di sentire un lamento, di vedere qualcuno muoversi. La gioia si fa collettiva ogni volta che il miracolo della vita si compie, proprio come in questo caso. Le parole non servono. Basta fissare attentamente questa foto che parla più di mille frasi arzigogolate.