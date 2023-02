Turchia, forte terremoto di magnitudo 7,8. Scatta l’allerta tsunami nel Sud Italia: "Allontanatevi dalle zone costiere"

Ascolta questo articolo

Due scosse di terremoto hanno colpito la Turchia. La prima di 7,8 e la seconda di 6,7 hanno colpito la zona della Turchia meridionale, ed è stata avvertito anche in Libano, Cipro e in Siria. Oltre 800 i morti, migliaia i feriti, ma il bilancio resta attualmente sospeso e pare essere destinato ad aggravarsi siccome in diverse aree del Paese risultano crollate decine di edifici.

Il ministro dell’Interno turco Süleyman Soylu ha dichiarato che sono dieci le città che sono state colpite dai terremoti: Gaziantep, Kahramanmaraş, Repubblica di Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbekir (in cui è crollato anche un centro commerciale) e Kilis.

La situazione sembra essere grave anche nella Siria nord-occidentale ove alcuni fonti locali parlano di diversi edifici crollati e di persone sotto le macerie. Nella zona del Libano invece la terra ha tremato per circa 40 secondi, in cui la gente si è riversata in strada a causa della forte scossa.

Sui social sta facendo il giro del mondo il video girato dallo streamer CharmQuell, che vive ad Hatay. Fırat Yayla ha infatti chiesto aiuto sui propri profili con alcune clip pubblicate nelle stories di Instagram, ma le sue condizioni nella tarda nottata italiana non sembrano essere preoccupanti ed i soccorsi sarebbero immediatamente nella zona per cercare di salvare lui e la sua famiglia.

Intanto la Protezione Civile, con un lungo comunicato, ha dichiarato che ci sarebbe il forte rischio di un maremoto nel Sud Italia: “Sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Ingv, Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria delle ore 02.17. Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali“.