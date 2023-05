Un recente episodio accaduto a un famoso tiktoker australiano, Tomi Grainger, ha messo in luce l’importanza di tenere sempre aggiornati i documenti dopo aver subito importanti interventi di chirurgia estetica. Il 29enne ha raccontato su TikTok la disavventura vissuta all’aeroporto di Sydney, dove è stato fermato dai funzionari di frontiera a causa delle discrepanze tra la sua foto sul passaporto e il suo aspetto attuale.

Nel corso degli anni Grainger si è sottoposto a diversi interventi chirurgici per migliorare la sua bellezza, rendendo la foto della carta d’ identità obsoleta. Il giovane influencer aveva pianificato un viaggio a Tokyo pieno di entusiasmo, ma il suo sogno rischiava di spezzarsi a causa di un imprevisto.

“Pensavo di perdere il volo”, ha raccontato Grainger, provato dall’esperienza appena vissuta. “Mi hanno fermato e interrogato a lungo, e la mia ansia cresceva di secondo in secondo. È stata davvero un’esperienza spiacevole”. Il problema è stato riscontrato grazie a un sofisticato rilevatore di metalli, dotato di tecnologia avanzata per confrontare le caratteristiche facciali della foto del passaporto con quelle del volto della persona in esame. Purtroppo, la macchina non riconosceva Grainger e ha scattato l’allarme, determinando un’ora di blocco e incertezza.

“Mi sentivo come un criminale, spaesato”, ha confessato il giovane influencer sconsolato. “Mi tenevano in piedi davanti a loro mentre comparavano la foto con il mio viso. Poi l’agente si è allontanato con il mio passaporto per discutere l’accaduto con il suo superiore. È stata un’esperienza bruttissima che mi ha ferito un pò nell’orgoglio“. Fortunatamente, dopo aver spiegato il motivo delle differenze Grainger è riuscito a far comprendere agli ufficiali di frontiera il suo dilemma: “Ehi, non assomiglio alla foto perché mi sono rifatto! Mi sono avvicinato ai funzionari e ho spiegato il motivo delle differenze: ho subito dei lifting. Alla fine si sono convinti a farmi passare”.

Oltrepassata la paura, il tiktoker ha deciso di condividere la sua disavventura sui social network, scherzando sulla situazione e mostrando a tutti la famosa foto del passaporto che rischiava di lasciarlo a terra.