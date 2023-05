Tre ragazzini indiani massacrano un amico, ‘ispirati dalle serie tv’

Il commissario di polizia Ramji Shrivastav ha sconvolto l’opinione pubblica con la sua testimonianza riguardante il delitto commesso da tre minorenni, di 11, 14 e 16 anni, nei confronti di un loro amico dodicenne, ispirati dalle serie tv che guardavano abitualmente sulle piattaforme di streaming.

Secondo le confessioni dei giovani, il loro gesto è stato motivato dalle critiche del malcapitato riguardo all’infatuazione dell’amico sedicenne per una sua sorella. L’episodio ha evidenziato l’importanza di comprendere il ruolo che i contenuti mediatici possono avere nella formazione delle giovani menti.

È fondamentale sottolineare che non tutte le serie e i programmi televisivi influenzano negativamente i giovani. Ma alcune produzioni possono esporre i minori a contenuti violenti e immorali, senza un’adeguata supervisione e orientamento da parte degli adulti.

Come adulti responsabili, è nostro dovere educare i giovani a un consumo consapevole dei media e guidarli nella scelta di contenuti positivi e formativi. Non dobbiamo dimenticare che i giovani sono particolarmente influenzabili e bisognosi di modelli positivi da seguire. Le piattaforme di streaming e le case di produzione hanno anche una grande responsabilità nel garantire che i contenuti proposti siano adeguati all’età degli spettatori e che vengano fornite avvertenze chiare sui temi trattati. È necessario implementare misure di controllo e vigilanza per proteggere i giovani da contenuti inappropriati.

Oltre alle azioni delle istituzioni e delle piattaforme, dobbiamo promuovere una cultura di dialogo e comprensione all’interno delle famiglie e delle comunità. Dobbiamo incoraggiare i giovani a condividere le proprie esperienze e preoccupazioni, offrendo loro un ambiente sicuro in cui esprimersi senza timore di giudizio. Inoltre, è fondamentale investire nella formazione dei genitori e degli educatori, fornendo loro gli strumenti necessari per guidare i giovani nella scelta di contenuti sani e non violenti.