Chi ha un figlio o un nipotino piccolo, sa perfettamente quanto i bimbi siano imprevedibili, riuscendo a nascondersi, in men che non si dica, nei posti più impensabili. Da quando iniziano a muovere i primi passi, alla scoperta del territorio che, fino a quel momento, avevano solo potuto osservare e non esplorare, i genitori sono sempre sul chi va là.

I rischi cui possono andare incontro sono ben più seri di quanto si pensi, dato che le mura domestiche sono piene di ostacoli e potenziali pericoli che, nel caso di cui vi parlerò, si sono rivelati fatali.

L’accaduto

In Francia, da qualche ora, non si fa che parlare del decesso di una bimba parigina di soli 3 anni che abitava, assieme ai genitori e ai suoi fratelli, nel 20esimo arrondissement. Nella tarda serata di ieri, giovedì 12 gennaio, il padre e la madre si sono resi conto che la loro bambina più piccola non si trovava nella sua stanzetta. In preda alla disperazione, si sono messi a cercarla dappertutto ma la realtà dei fatti supera di gran lunga l’immaginazione, in quanto l’hanno sì ritrovata ma ormai quasi priva di vita, all’interno del cestello della lavatrice. Alle 22.30 di ieri, la coppia, resasi conto che l’incubo si era materializzato, ha allertato immediatamente i soccorsi ma, quando i sanitari sono giunti nell’appartamento, hanno subito intuito quanto grave fosse la situazione.

E’ iniziata, in ogni caso, la lotta contro il tempo, con un trasferimento d’urgenza in ospedale ma, nonostante ogni tentativo di rianimarla, i medici che l’hanno presa in carico si sono dovuti arrendere, constatandone l’avvenuto decesso. Cosa è accaduto alla bambina? Al momento non ci è dato saperlo, dato che sarà il risultato dell’esame autoptico a svelare i motivi della morte. Ovviamente è doveroso far luce su quanto accaduto ed è per questo che nessuna ipotesi viene tralasciata anche se quella più plausibile è che la vittima si sia nascosta in lavatrice, dove è rimasta intrappolata, sino al rinvenimento del suo corpicino agonizzante da parte dei genitori. Potrebbe essersi trattato di morte per soffocamento e, dall’esame esterno del corpicino, non risultano segni di violenza. Importanti sono le testimonianze fornite dei genitori, sotto choc per l’accaduto.

Stando al loro racconto, si sono trattenuti in cucina dopo la cena, mentre i loro cinque figli, compresi tra i 7 e i 18 anni, se ne sono andati nelle altre stanze del loro appartamento. Dalla loro ricostruzione della tragedia emerge che si sarebbero accorti della scomparsa della figlioletta, solo prima di andare a dormire, pensando che si fosse allontanata o che fosse uscita, con la paura che potesse esserle successo qualcosa di grave fuori casa. La bimba non aveva fatto tanta strada ma era rimasta chiusa dentro l’elettrodomestico, non acceso. Le indagini e gli esami medico legali faranno luce sull’accaduto.