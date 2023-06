Titanic: percepiti dei segnali di speranza dal sottomarino scomparso

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - La vita è un dono. Nel cuore degli abissi o sotto i ponti d'inverno senza una coperta, è un dono e come tale ce lo dobbiamo tenere caro. Il brivido, la sfida, la curiosità dovrebbero essere regolamentate dalla prudenza e dal buon senso. Il lato positivo di queste situazioni è la solidarietà che ne esce e spiega meglio delle parole il valore della vita, della "mia" vita, non solo per "me", ma anche per gli altri.