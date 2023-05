Un percorso, una gita che si compie può avere delle conseguenze tragiche e disastrose. Sono molto comuni gli incidenti che avvengono in luoghi di villeggiatura dove spesso i turisti diventano le vittime. In vacanza in Thailandia, un 16enne è stato trovato morto, massacrato con dei colpi alla testa, mentre non si sa che fine abbia fatto la sua fidanzata sulla quale si stanno intensificando le indagini per rintracciarla.

Woramet Ben Taota era in compagnia della sua ragazza nella giornata di sabato quando hanno deciso di andare a fare un giro con la moto nella foresta della Thailandia. Lui, un giovane 16enne, è stato trovato morto, mentre la sua ragazza è sparita nel nulla e su di lei si stanno concentrando le indagini. Il giovane aveva delle ferite alla testa a causa di un corpo contundente.

Non appena le forze dell’ordine hanno ritrovato e rinvenuto il suo corpo, si sono resi conto che mancavano il cellulare e il denaro. In base alle indagini effettuate, si pensa a una possibile rapina con i ladri che, non solo lo avrebbero derubato, ma anche ucciso. Questa è l’ipotesi principale degli inquirenti. Pensano che l’abbiano ucciso per poi abbandonarlo nei boschi. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di lotta.

Al momento della morte, indossava una maglietta nera a maniche lunghe e dei jeans ed è stato trovato con la schiena contro un albero. I media riferiscono che “Attualmente stiamo rintracciando le persone vicine alla vittima, compresa la sua compagna scomparsa, una figura chiave in questo caso poiché è l’ultima persona a vederlo vivo”.

Si pensa che anche la sua ragazza possa aver subito violenza e aver fatto la stessa fine del giovane. Al momento, la polizia non esclude nessuna pista e tutto è ancora aperto. Potrebbe trattarsi di una rapina, ma anche di una storia d’amore finita nel modo peggiore.