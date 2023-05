Texas: neonazista spara sulla folla in un centro commerciale, 8 vittime

E di 8 persone uccise e 7 rimaste ferite il bilancio dell’ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Questa volta a sparare è stato il 33enne Mauricio Garcia, un neonazista con convinzioni suprematiste che ha aperto il fuoco presso il centro commerciale Allen Premium Outlets ad Allan, nel Texas, sabato pomeriggio.

L’assassino ha sparato più di 100 volte durante la sua furia omicida, ed aveva più munizioni e armi nella sua auto, dala quale è stato visto uscire prima del bagno di sangue. Vestito con equipaggiamento tattico e armato con un AR-15 ed una pistola, Garcia ha aperto il fuoco fuori da un negozio H&M, colpendo 15 oersine, tra le quali anche bambini

La sua furia omicida è stata interrotta solo quanto è stato ucciso da un agente, che si trovava sulla scena per caso per una chiamata non correlata, ma si è precipitato quando ha sentito gli spari fuori dall’H&M. L’eroico poliziotto ha chiamato la centrale, chiedendo rinforzi via radio: “Ho bisogno di tutti coloro disponibili“. Poi è corso verso Garcia, che aveva già colpito più di una dozzina di persone e stava continuando a sparare, e lo ha ucciso. Circa due minuti dopo aver chiamato i rinforzi, il poliziotto ha confermato alla radio: “L’ho ucciso“.

Garcia era una guardia di sicurezza, ma non è chiaro se lavorasse presso Allen Premium Outlets, e viveva in un motel, dove sono state trovate altre armi e munizioni. Gli investigatori, che nella notte tra sabato e domenica hanno perquisito anche la casa dei genitori dell’assassino a Dallas, credono che possa essere stato un suprematista bianco o un neonazista che seguiva ideologie estremiste.

Il capo dei vigili del fuoco di Allen Jonathan Boyd ha confermato che sette persone sono morte sul posto, compreso l’uomo armato, e poi altre due vittime sono morte dopo l’arrivo in ospedale. Tra i feriti, tre sono in condizioni critiche e quattro sono in condizioni stabili, ha aggiunto il bollettino.