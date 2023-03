Ennesima tragedia a causa delle armi da fuoco negli Stati Uniti d’America, dove una bambina di soli tre anni ha trovato una pistola mentre stava giocando, ed ha accidentalmente sparato e centrato sua sorella maggiore di 4 anni, uccidendola. Il terribile incidente è avvenuto domenica sera nella contea di Harris, nel Texas.

Lo sceriffo Ed Gonzales ha confermato la notizia, ed ha postato su Twitter un commento sull’incidente, dicendo che la vittima di quattro anni è morta sul colpo. Il sito di notizie KTVB7 ha riportato che nell’appartamento nel quale si è consumata la tragedia, situato su Bammel North Houston Road vicino a Tomball Parkway, erano presenti cinque adulti, circostanza in seguito confermata dallo stesso sceriffo, che ha aggiunto che erano tutti parenti o amici.

Secondo le forze dell’ordine, le due bambine vivevano nell’appartamento insieme ad i genitori. “Le unità @HCSOTexas hanno risposto a un’appartamento al 9955 Bammel North Houston. Informazioni preliminari: due bambine piccole erano all’interno dell’unità con altre persone. Una bambina (3 anni) ha ottenuto l’accesso a un’arma da fuoco e ha sparato involontariamente all’altra (4 anni)“, ha riportato Gozales nel suo tweet.

“La bambina è stato dichiarata deceduta sul posto. Gli investigatori hanno dato il via alle indagini“, ha aggiunto lo sceriffo. I genitori delle bambine le hanno lasciate a giocare da sole in una stanza, ed è lì che la bambina di tre anni ha trovato una pistola carica, secondo quando riportato da Gonzales.

La bambina ha sparato un solo colpo, che ha ucciso sua sorella maggiore, ha aggiunto l’ufficiale. Secondo la polizia, i membri della famiglia hanno sentito lo sparo e sono accorsi nella stanza. Una volta che si sono resi conto di quanto avvenuto, hanno messo in sicurezza la pistola e chiamato il numero di emergenza unico 911, ma per la piccola vittima non c’era più niente da fare. Non è chiaro se verranno presentate accuse in relazione alla sparatoria.