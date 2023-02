Texas: alunno di 3ª elementare trova una pistola in bagno, l’aveva dimenticata il sovrintendente

Ascolta questo articolo

Una tragedia sfiorata avvenuta in una scuola elementare in America il mese scorso è emersa solo ora nelle cronache, dopo che i responsabili avevano inizialmente sminuito la vicenda e tentano ancora adesso di giustificare quanto accaduto. Un alunno di terza elementare della Rising Star Elementary School ha trovato una pistola in bagno, lasciata dal sovrintendente della scuola.

L’incidente è avvenuto nella cittadina di Rising Star, in Texas. Il sovrintendente della scuola Robby Stuteville, che porta apertamente un’arma da fuoco a scuola, così come fa il preside dell’istituto, ha detto alla stazione di notizie che si era tolto la pistola mentre usufruiva della toilette e l’aveva appoggiata sul bagno.

Dopo aver svolto i suoi bisogni, ha raccontato di aver dimenticato la sua pistola e di aver lasciato il bagno per circa 15 minuti prima che lo studente la trovasse. Lo studente non ha toccato la pistola e invece è andato a informare un insegnante dell’arma, secondo la stazione di notizie. “Non c’è mai stato un pericolo diverso dall’ovvio“, ha detto Stuteville ai media, aggiungendo di essere “orgoglioso” dello studente per come ha gestito la situazione.

“Questo è uno di quegli esempi di pistole nelle scuole. Indipendentemente da chi si assume la responsabilità, sono un pericolo considerevole e si dovrebbe insegnare ai propri figli a stare attenti a qualsiasi posizionamento insolito di un’arma o qualsiasi cosa fuori posto“, ha detto Stuteville.

Secondo la legge del Texas, le armi da fuoco sono vietate all’interno del perimetro delle scuole, indipendentemente dal fatto che la scuola sia privata o pubblica, a meno che la scuola non abbia espressamente autorizzato per iscritto la persona a portare un’arma da fuoco. Il Consiglio scolastico locale si riunirà per discutere quanto accaduto.

Il capo della polizia di Rising Star Don Braly ha confermato che è stata aperta un’indagine sull’incidente, dopo che il loro ufficio è stato informato mercoledì dopo aver ricevuto una chiamata sull’incidente. Per quanto riguarda Stuteville, ha detto che non porterà più l’arma a scuola.