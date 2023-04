Terremoto in Turchia: l’abbraccio della madre e della figlia neonata sopravvissuta diventa virale

In una società sempre più devastata da calamità naturali e dall’atrocità umana, per fortuna,c’è spazio ancora per le storie a lieto fine; quelle che riempiono i cuori di gioia e che ci rigano i volti di lacrime di commozione.

Non ci sono parole che possano descrivere pienamente un’immagine che si commenta da sola: l’abbraccio di una madre con la sua figlioletta, scampata alla violenza del terremoto.

L’abbraccio virale

Il 6 febbraio il mondo intero veniva raggiunto dalla terribile notizia del terremoto abbattutosi in Turchia. I primi video, i primi scatti amatoriali descrivevano appieno tutta la distruzione, la devastazione, lo strazio di chi ha perso i propri cari, strappati alla dimensione terrena dalla furia del sisma. Eppure, c’è chiè è riuscito a salvarsi. Tra i sopravvissuti, la piccola Gizem che, in turco, significa “Mistero”.

L’avevano ribattezzata così i soccorritori, mentre i medici che l’hanno presa in cura si sono sempre interrogati su come abbia fatto a restare in vita dopo 128 ore sotto le macerie. Eppure i miracoli esisotono, perché dopo che l’edificio le è crollato addosso, la piccolissima Vetin Begdas, di soli 3 mesi e mezzo, ha trascorso, sotto cumuli di polvere e macerie, 5 giorni, fino a quando degli angeli, scavando a mani nude, sono riusciti a ritrovare il suo corpicino ancora in vita.

E’ stato necessario sottoporla a cure mediche e, dopo 54 giorni,quello che tutti si aspettavano è arrivato: l‘abbraccio con mamma Yasemin. Una storia a lieto fine, in cui madre e figlioletta, grazie alla prova suprema, quella del Dna, ora sono nuovamente l’una accanto all’altra. Purtroppo sono rimaste da sole perché i restanti membri della famiglia, il padre e i due fratelli, sono morti nel terremoto. In tutto questo dolore, una lieta notizia che il ministro della famiglia e dei servizi sociali Derya Yanik ha commentato con un tweet: “Uno dei compiti più inestimabili al mondo è riunire una madre con suo figlio”, cui ha aggiunto: “Essere parte di quella felicità ha significato molto anche per noi”. “Vetin ora è anche la nostra bambina”.