Tel Aviv, un attentato causa la morte di Alessandro Parini: il ricordo del padre

L’attentato accaduto a Tel Aviv, in Israele, nella giornata di venerdì 7 aprile, ha causato molti morti, tra cui quella di Alessandro Parini, un giovane avvocato che era appena giunto nel paese, da poche ore, come racconta il padre che non si capacita della morte del figlio. Il padre Enzo racconta a Il Messaggero il figlio descrivendolo come un professionista brillante e un ragazzo adorabile.

Gli amici che erano con lui, ricordano così quei momenti terribili che hanno portato alla morte di Alessandro Parini: “Stavamo camminando sul lungomare. All’improvviso è apparsa la macchina. Ci siamo mossi immediatamente. E il terrorista è corso verso i nostri amici. È caduto a terra e ha cominciato a sanguinare dalla testa”. Un attentato che ha causato anche il ferimento di altri due italiani che non sarebbero in condizioni gravi.

Secondo quanto racconta, Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, era appena giunto con gli amici in vacanza quando l’auto si è lanciata immediatamente sui passanti nella strada del lungomare causando la morte di Parini. In base alle informazioni riportate, l’attentatore ha anche sparato sulla folla per poi essere ucciso dalle guardie di sicurezza.

Alessandro Parini era un avvocato classe 1987, benvoluto e amato da tutti. Si era laureato con una tesi in diritto amministrativo e tributario conseguita all’Università di Roma. Sin da quel momento, aveva cominciato a muovere i primi passi in uno studio legale internazionale occupandosi di diritto amministrativo, contratti pubblici. Era abilitato alla professione forense sin dal 2014.

Non solo avvocato, ma anche autore di diversi contributi e pubblicazioni nell’ambito amministrativo, oltre a essere socio dell’associazione Giovani Amministrativisti. Scorrendo la sua pagina Facebook, si scorge il suo grande amore per i viaggi in Medio Oriente, in particolare a Petra e al Wadi Rum, sempre in Giordania. Alcune foto lo mostrano in bicicletta lungo il Tevere o con gli amici a un matrimonio a Milano.