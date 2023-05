Teenager russi chiudono 11enne in un capanno e gli danno fuoco: "Invidiosi perché era bravo a judo"

Un bambino di 11 anni è stato bruciato vivo dopo essere stato cosparso di benzina e rinchiuso in un capanno che è stato dato alle fiamme da alcuni bambini più grandi, che sarebbero stati “invidiosi” della sua bravura nel judo. Il fatto è avvenuto venerdì 19 maggio, quando il piccolo Albert Umbetyarov è stato intrappolato in un capanno nei boschi nella regione di Dubovaya Roschcha a Mosca dopo una discussione.

Un testimone ha raccontato che gli aggressori avevano “usato delle mazze per picchiarlo quasi fino a fargli perdere i sensi” prima di “cospargerlo di benzina” e rinchiuderlo in un capanno, a cui hanno dato poi fuoco. Secondo quanto riferito dalle autorità investigative russe, i teenager avevano un’età compresa tra 13 e 15 anni e l’accaduto è stato ripreso con i cellulari da un gruppo di ragazze che poi hanno trasmesso il video in streaming.

Un altro testimone ha detto che Albert è stato attaccato “per invidia” in quanto era un atleta di successo di judo che “stava facendo meglio di loro“, aggiungendo che c’è stata una rissa e che la vittima è stata picchiata sulle ginocchia in modo che non potesse correre o nemmeno camminare.

Pare che i bambini più piccoli di sei e sette anni che giocavano nelle vicinanze siano corsi dagli adulti per chiedere aiuto, ma che al loro arrivo fosse già troppo tardi. Il padre di uno dei suoi amici ha detto che suo figlio Alexey era scappato prima dell’orrore ed è poi tornato, scoprendo che Albert era stato bruciato vivo. “Alle 19:00 mi ha chiamato in lacrime“, ha detto l’uomo. “Mi ha detto: ‘Il mio amico è bruciato nel capannone’. Sono andato lì. Ho visto le fiamme. A quel punto non c’era nessuno da salvare“.

L’allenatore di judo del ragazzo, Alexander Tvanba, ha detto che Albert era “intelligente e molto pacifico, non avrebbe fatto male ad una mosca”. L’uomo ritiene che Albert fosse privo di sensi nel capanno, perché se fosse stato sveglio era abbastanza forte da riuscire a forzare una via d’uscita.