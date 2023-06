Tatuaggi anche nei bulbi oculari e corna sulla fronte: "La gente è cattiva, mi evitano solo perchè esprimo la mia identità"

Immaginate una giovane donna con 16 piercing e decine di tatuaggi sparsi sul corpo, compresi i bulbi oculari. Corna che emergono dalla sua fronte e buchi laterali nel naso, a volte tappati. Quando Jessy Kirkpatrick, 26 anni, cammina per strada, i bambini la evitano, provando sentimenti contrastanti.

Alcuni scappano spaventati, altri la chiamano mostro, ma c’è anche chi è curioso e si avvicina per conoscere la sua storia. Jessy Kirkpatrick è diventata la regina incontrastata della body modification, un’arte che consiste nell’alterare volontariamente il proprio corpo in modo estremo. La giovane donna, originaria di Kansas City, ha scelto di trasformarsi per esprimere la sua identità unica e sfidare i canoni di bellezza tradizionali. In un’intervista, Jessy ha spiegato che la sua trasformazione va oltre l’estetica.

Non si identifica in modo binario e crede che la sua metamorfosi sia alimentata da un profondo disagio verso il suo corpo naturale, del quale non si riconosceva più. Nonostante l’aspetto differente e le critiche che riceve, preferisce sentirsi bene con se stessa piuttosto che conformarsi agli standard imposti dalla società.

Tuttavia, la vita di Jessy non è priva di ostacoli. Vive in un ambiente conservatore come lo stato del Kansas, dove spesso è oggetto di discriminazione. Donne che scappano con i loro bambini quando la vedono, commenti maligni alle sue spalle, uomini che le rivolgono domande volgari e persone che ridono di lei quando entra nei negozi. Nonostante tutto ciò, Jessy trova il coraggio di essere se stessa e di continuare il suo percorso di trasformazione.

Jessy ha una presenza online molto forte, soprattutto su TikTok, dove condivide ogni dettaglio della sua trasformazione con centinaia di appassionati seguaci. Riceve anche numerose email con richieste e commenti espliciti, spesso di natura sessuale e fetish. Questo dimostra che c’è una comunità che apprezza e sostiene la sua autenticità, la sua arte e il suo coraggio nel vivere la sua verità.