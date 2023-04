Studentesse Erasmus morte in Spagna nel 2016: un infarto uccide l’autista, unico imputato

Sono passati ormai oltre 7 anni dal fatale 20 marzo del 2016, data in cui tredici studentesse Erasmus, tra le quali sette ragazze italiane morirono in un incidente stradale in Spagna. Le vittime avevano tra i 18 ed i 25 anni, e persero la vita a causa di un incidente a Tarragona, mentre si trovavano a bordo di un pullman guidato da Santiago Rodriguez Jimenez.

Oggi è arrivata la sconvolgente notizia che l’uomo, unico imputato nel processo per la morte delle studentesse, è morto a causa di un infarto, che lo ha ucciso a 63 anni. A darne notizia i genitori delle giovani vittime, che in questi anni si sono fatti forza a vicenda, cercando di portare avanti il loro desiderio di giustizia nei tribunali spagnoli.

“7 anni dopo, nello stesso periodo dell’anno in cui le nostre ragazze sono mancate, ci ha raggiunto la notizia della morte di Santiago Rodriguez Jimenez, l’autista. Stroncato da un infarto“, ha scritto Gabriele Maestrini, padre di una delle vittime, in un lungo post su Facebook. “Finisce quindi la nostra storia giudiziaria“.

Per la vicenda “Non sarà emesso nessun verdetto perché la responsabilità penale è personale”, spiega l’uomo, in quanto le famiglie delle vittime avevano acconsentito ad un”patteggiamento con l’emissione di una sentenza di condanna dell’autista; il quale, in cambio di uno sconto di pena, avrebbe ammesso finalmente la sua responsabilità“. Una udienza di condanna che però, tra ritardi della giustizia spagnola, scioperi ed altro, non si è mai tenuta, ed ora non si terrà mai.

“Ci resta solo la notizia che l’autista avrebbe patteggiato: è la nostra unica ‘non sentenza’“, si sfoga l’uomo, aggiungendo però che ” i veri colpevoli non sarebbero stati comunque in quella aula che non c’era.” Le vittime italiane si chiamavano Francesca Bonello, Elisa Valent, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Lucrezia Borghi, Serena Saracino ed Elisa Scarascia Mugnozza.