Strage bus Erasmus, processo archiviato: nessun colpevole

Il Tribunale spagnolo ha deciso di archiviare definitivamente il caso dell’incidente in pullman che ha causato la morte di 13 studentesse Erasmus, tra cui 7 italiane. Questa tregedia è avvenuta a Freginals, in Catalogna. Francesca Bonello, Elena Maestrini, Elisa Valent, Valentina Gallo, Lucrezia Borghi, Serena Saracino, Elisa Scarascia Mugnozza. Sono i nomi delle sette studentesse italiane che hanno perso la vita nello schianto del bus, all’alba di domenica 20 marzo 2016.

La decisione di archiviazione è stata presa a causa della morte dell’unico imputato, l’autista del pullman Rodriguez Jmenez, deceduto all’inizio di aprile. Questo significa che non ci sarà alcun responsabile, né alcun imputato per questa strage, e quindi nessuno sarà giudicato per la morte di queste giovani studentesse.

Questa decisione era ovviamente attesa dai familiari delle vittime, anche se l’autista del pullman aveva accettato un accordo per ammettere la sua responsabilità in cambio di uno sconto di pena, la decisione non era stata ancora ratificata con una sentenza. Così la strage del bus Erasmus resterà senza colpevoli. Questa notizia ha provocato una grande delusione per i familiari delle studentesse che hanno combattuto per anni per arrivare a un processo.

In questo contesto, la commissione di inchiesta parlamentare in Italia sembra essere l’unica strada per accertare i fatti. Tuttavia, questa commissione sembra essere ferma in un cassetto dopo la richiesta. Questo è l’ultimo tentativo dei familiari delle studentesse per avere almeno una risposta sulle cause dell’incidente. Gabriele Maestrini, papà di Elena, una delle studentesse italiane morte nell’incidente, è stato il primo a chiedere questa inchiesta parlamentare. Ha trovato l’appoggio di diversi parlamentari, tra cui Maria Elena Boschi, che si sono impegnati a sostenere la sua battaglia.

La deputata Maria Elena Boschi ha dichiarato di essere stata al fianco delle famiglie delle vittime in questi lunghi anni in cui non si sono mai stancate di chiedere giustizia per le loro figlie. La commissione di inchiesta che hanno proposto in Parlamento potrebbe aiutare a dare delle risposte alle domande ancora aperte. Anche se non ci saranno colpevoli per questo evento, i familiari delle studentesse sanno che non dimenticheranno mai questa tragedia e continueranno a chiedere giustizia per le loro figlie.