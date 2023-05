Quando un figlio non rispetta le regole imposte dai genitori capita che incorra in punizioni più o meno pesanti, anche a seconda del “misfatto” che ha commesso. Alcuni genitori esagerano con le punizioni, proprio come è successo a una mamma negli Stati Uniti che, per punizione, ha legato il figlio alla sua auto per poi trascinarlo in autostrada. Scopriamo come si è svolta la dinamica e cosa è realmente successo.

Marion Stade è una donna di 61 anni che vive nel Kansas, a Wichita negli Stati Uniti, dove svolge la professione di insegnante. La donna, madre di un ragazzo, molto adirata verso di lui, ha pensato di legarlo all’auto con la cintura di sicurezza arrivando anche a trascinarlo per migliaia di metri sull’autostrada.

I fatti succeduti hanno avuto luogo il 2 maggio scorso quando lo sceriffo della contea di Archer ha ricevuto una segnalazione di quanto stava accadendo in autostrada. In seguito alla segnalazione, la donna è stata individuata, raggiunta e condotta alla stazione di polizia dove è stata interrogata per poi essere rilasciata in un secondo momento.

Alla stazione di polizia ha raccontato di aver discusso con il figlio, ma a quanto pare, le cose sono andate diversamente anche grazie ai testimoni e alla visione delle videocamere di sorveglianza. Nelle immagini si vede il ragazzo che, legato all’auto, prova a non cadere, mentre la donna, la madre, continua ad accelerare non curandosi di lui.

A questo punto, emerge una nuova versione dei fatti, secondo la quale la donna avrebbe avuto un diverbio con il figlio che non ha chiesto scusa per il suo comportamento per cui lei ha deciso di punirlo in questo modo. La donna, in seguito a un periodo di detenzione, è stata rilasciata e ha dovuto anche pagare la cauzione che corrispondeva a 100 mila dollari per la sua libertà.