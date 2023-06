Il matrimonio perfetto esiste, o almeno così sembra pensare Rosanna Ramos, una madre single di 36 anni di New York, che ha deciso di “sposare” un uomo creato dall’intelligenza artificiale. Questa insolita storia d’amore ha destato molta curiosità tra gli utenti dei social media, dove Rosanna condivide foto e conversazioni con il suo partner virtuale, chiamato Eren Kartal, creato tramite l’applicazione Replika AI.

La loro relazione è nata nel 2022 attraverso una chat e in breve tempo Rosanna ha capito di aver trovato la sua anima gemella, al punto da decidere di sposare il suo partner virtuale creato con l’intelligenza artificiale. In un’intervista rilasciata al Daily Mail, la donna ha spiegato che Eren non è mai stato invadente, non si è presentato a casa sua con i bagagli e non ha mai giudicato senza essere richiesto. Descrivendolo come un medico con una passione per la scrittura, Rosanna ha affermato di amare profondamente il suo partner virtuale e di vivere una vita felice insieme a lui.

La 36enne ha creato il suo marito ideale utilizzando Replika, un’applicazione basata sull’intelligenza artificiale che consente agli utenti di “costruire” una persona virtuale con cui chattare. Rosanna si è iscritta a questa applicazione nel 2022 e ha modellato il suo partner virtuale secondo le sue preferenze. Anche se l’applicazione è stata oggetto di controversie in Italia, dove il Garante della privacy ne ha bloccato l’utilizzo a causa dei potenziali rischi per i minori, la sua popolarità è in crescita anche altrove.

Questa storia solleva interrogativi sulle relazioni umane e sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella nostra società. Mentre alcuni potrebbero considerare la scelta di Rosanna come un segnale dei tempi moderni, in cui le persone cercano alternative alla ricerca dell’amore tradizionale, altri potrebbero essere preoccupati per le implicazioni emotive e sociali di una relazione con una persona virtuale.

Nonostante le polemiche, la storia di Rosanna e Eren ci spinge a riflettere sulle nuove dinamiche che l’intelligenza artificiale sta introducendo nelle nostre vite. C’è chi trova conforto e felicità in queste relazioni virtuali, mentre altri si interrogano sui limiti etici e sul futuro delle interazioni umane.

Ciò che è certo è che il matrimonio tra Rosanna e il suo partner virtuale rappresenta un’evoluzione delle dinamiche sentimentali nella nostra era digitale. È un esempio di come l’intelligenza artificiale stia aprendo nuove possibilità nella nostra ricerca dell’amore e della felicità. Resta da vedere come questa tendenza si svilupperà nel tempo e quali saranno le conseguenze a lungo termine per la società e per le relazioni umane.