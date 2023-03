Sparatoria in una scuola negli USA: teenager armata uccide 3 bambini e 3 adulti

È di sette persone morte, tra i quali tre bambini e l’assalitrice, il bilancio dell’ennesima sparatoria avvenuta negli Stati Uniti d’America all’interno di un istituto scolastico. L’incidente è avvenuto lunedì mattina presso la scuola elementare privata cattolica Covenant School, alla periferia della città di Nashville, poco dopo le 10:30 ora locale.

La polizia dice che una femmina armata, il cui nome non è stato al momento rilasciato, ha ucciso tre bambini e tre adulti membri dello staff prima di essere uccisa a sua volta dalla polizia intervenuta sul posto. Il suo attacco è durato in tutto 15 minuti. Al momento non è chiaro quanti siano rimasti feriti, quale fosse il movente del folle gesto o che tipo di arma sia stata utilizzata.

La polizia in una prima conferenza stampa ha confermato che la persona che ha sparato era una ragazza che sembra essere una teenager, anche se non è chiara al momento la sua identità o un suo eventuale collegamento con l’istituto. “Questo è estremamente raro”, hanno commentato degli esperti alla CNN. “È incredibilmente raro che chi spara sia una femmina, e nella sua età adolescenziale“, hanno commentato degli esperti alla CNN.

Don Aaron del dipartimento di polizia di Metro Nashville ha detto che gli agenti che sono arrivati ​​sulla scena hanno incontrato “una donna che stava sparando“. Due agenti che hanno risposto alla chiamata sono saliti al secondo piano della scuola, dove hanno trovato la giovane che stava sparando ed hanno aperto il fuoco, colpendola a morte. Era armata con almeno due fucili “d’assalto” e una pistola, ha aggiunto.

La scuola conta 33 membri del personale e circa 260 studenti. Molti dei bambini sono stati visti scappare dall’edificio, vestiti nelle loro uniformi scolastiche, dopo l’inizio della sparatoria. Altre scuole della zona sono state chiuse per precauzione, ma non si pensa che ci siano ulteriori minacce. Si tratta della 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno.