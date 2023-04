Sparatoria in Maine, assassino confessa: "Ho ucciso i miei genitori e i loro amici", era appena uscito di prigione

Ha rilasciato una piena confessione l’uomo arrestato per le due sparatorie avvenuta martedì nel Maine che hanno lasciato quattro persone morte e tre ferite. L’assassino si chiama Joseph Eaton, ha 34 anni ed è il figlio di due delle vittime delle sparatorie, mentre le altre due persone uccise erano amici dei genitori.

La polizia di stato del Maine ha annunciato in un comunicato stampa che la tragedia è avvenuta pochi giorni dopo dal rilascio di Joseph dalla Struttura correzionale Windham, dove aveva scontato una pena per aggressione aggravata. Alla sua uscita dal carcere il 14 aprile, l’uomo era stato accolto da sua madre, Cynthia Eaton.

A 4 giorni dal rilascio, l’uomo ha ucciso la madre 62enne, il padre 66enne David Eaton e gli amici di famiglia Patricia Eger di 72 anni e suo marito Robert Eger di 62 anni, dai quali Joseph era stato accolto dopo essere uscito di prigione. Tutte e quattro le vittime sono state uccise martedì mattina a colpi di arma da fuoco, ed il loro corpi sono stati trovati dopo che un parente degli Eger, che non riusciva a mettersi in contatto con loro, si è presentato alla loro casa.

Nel frattempo Joseph si è dato alla fuga sulla Interstate 295, ed ha iniziato a sparare a più auto che si trovavano in strada con lui. L’uomo è stato trovato ed arrestato poco dopo in un’area boscosa, dicendo agli agenti di aver sparato ai veicoli perché credeva che fossero auto della polizia che stavano seguendo.

L’incidente ha lasciato il 51enne Sean Halsey ed i suoi due figli, il 29enne Justin e la 25enne Paige, con ferite da arma da fuoco. Sean e Justin hanno riportato ferite non mortali, mentre Paige rimane in condizioni critiche. Joseph è ora accusato di quattro capi di omicidio e detenuto senza cauzione presso il carcere regionale di Two Bridges.