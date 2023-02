Sparatoria in Georgia, 9 minorenni feriti: è la 74ª sparatoria del 2023 negli USA

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Come sempre, gli americani sono folli nella loro distribuzione di armi. Se danno le pistole a cani e porci, è ovvio che anche i bambini hanno accesso e le utilizzano poi come se fossero giocattoli. È una cultura assolutamente insensata, non c'è veramente modo di far cambiare idea all'intera nazione in merito alle armi.