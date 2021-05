Spagna: condannato il "Cannibale di Ventas", ha ucciso e mangiato la madre

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Leggere queste cose fa rabbrividire. Se era stato arrestato una dozzina di volte per averla maltrattata, come mai era ancora in casa con lei? Possibile che non fossero stati messi i servizi sociali dietro questa famiglia? Questa povera donna vedova ha dovuto sopportare l'inferno col figlio mentre era ancora in vita, e poi è stata ammazzata ed il suo cadavere dissacrato in maniera disumana.