Sottomarino Titan, OceanGate: "I cinque passeggeri sono scomparsi, è stata un’implosione catastrofica"

Negli ultimi giorni c’è stata una vera e propria corsa contro il tempo, con l’obbiettivo di ritrovare il sommergibile disperso nelle acque del Canada e sceso a più di 3800 metri di profondità per visitare il relitto del Titanic, il transatlantico naufragato nelle nella giornata del 15 aprile 1912.

Nonostante le pochissime possibilità di trovare i cinque passeggeri vivi, la OceanGate Expeditions -proprietaria del batiscafo- ha provato in ogni modo ad intercettare il Titan: “La nostra attenzione è per i membri dell’equipaggio e per le loro famiglie. Siamo profondamente grati per l’ampia assistenza ricevuta da più governi, agenzie e aziende (…) Stiamo lavorando per il rientro sicuro dei membri dell’equipaggio”.

L’ultima notizia sul sottomarino Titan

Purtroppo nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. La OceanGate ha annunciato la scomparsa dei cinque passeggeri, che sono il CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet. Il tutto sarebbe stato causato da una catastrofica perdita di pressione, implodendo a oltre 3mila metri di profondità nelle acque del Nord Atlantico.

L’implosione sarebbe avvenuta vicino al Titanic ed i cinque detriti ritrovati, come rivelato dal contro ammiraglio Mauger, sembrano essere coerenti con la catastrofica perdita della camera di pressione. Nella zona vengono individuati altri rottami che sono stati tutti analizzati da esperti, ma i robot rimaranno ancora nei prossimi giorni per cercare di trovare altre informazioni.

L’OceanGate ha rilasciato immediatamente una nota dopo questa brutta notizia: “OceanGate è profondamente grata per gli innumerevoli uomini e donne di molteplici organizzazioni della comunità internazionale che hanno dato risorse a tutto campo e hanno lavorato così duramente in questa missione. Apprezziamo il loro impegno nel trovare questi cinque esploratori e i loro giorni e notti di instancabile lavoro a sostegno del nostro equipaggio e delle loro famiglie È un momento molto triste per l’intera comunità di esploratori e per ciascuno dei membri della famiglia di coloro che si sono persi in mare”.