Sottomarino disperso, i trisnonni della moglie del pilota persero la vita sul Titanic

A poche ore dalla conferma che non ci sono più speranze per il sommergibile Titan della OceanGate CEO, scomparso nel corso di una immersione per visitare il relitto del Titanic con cinque persone a bordo, una incredibile coincidenza è emersa su una delle persone a bordo.

La moglie dell’amministratore delegato del sottomarino turistico scomparso, che nella missione vestiva anche il ruolo di pilota, è infatti la discendente di una ricca coppia di New York che perse la vita sul Titanic nel 1912. Stockton Rush, uno dei cinque uomini che ha perso la vita a bordo del Titan, era infatti sposato con Wendy Rush dal 1986.

I suoi trisnonni, Isidor e Ida Straus furono una delle coppie più famose e ricche a perdere la vita quando il Titanic affondò sul fondo dell’oceano durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York City, e sono state anche rappresentate nel famoso film “Titanic” di James Cameron. Isidor era infatti il co-fondatore dei grandi magazzini Macy’s di New York, e nella pellicola premio Oscar viene mostrato mentre si trova a letto abbracciato con la moglie mentre l’acqua irrompe nella loro cabina.

A Isidor e Ida furono offerti posti su una scialuppa di salvataggio, lei perché donna e lui perché noto ex membro del Congresso e comproprietario di Macy’s, ma Isidor rifiutò, dicendo che non sarebbe andato finché tutte le donne e i bambini non se ne fossero andati, e Ida allora si rifiutò di lasciare indietro il marito dopo 40 anni insieme.

Wendy Rush, nata come Wendy Hollings Weil, discende dalla figlia di Isidor e Ida Straus, Minnie, che ha sposato il dottor Richard Weil nel 1905. Il loro figlio, Richard Weil Jr., in seguito è stato presidente di Macy’s New York, e suo figlio, il dottor Richard Weil III, è il padre di Wendy, secondo quanto riferito il New York Times.

La rivelazione arriva mentre la guardia costiera americana ha confermato il ritrovamento di parti del sottomarino sul fondo dell’oceano Atlantico, a poche centinaia di metri dal relitto del Titanic. Il mezzo sarebbe imploso, provocando il decesso immediato delle persone a bordo: oltre a Rush, nel piccolo sottomarino viaggiavano un esploratore francese, un miliardario inglese, un miliardario pakistano e suo figlio.