Solleva come una busta della spesa la figlia che fa i capricci. "Abuso", "no fa bene"

Le emozioni dei bambini e il modo in cui vengono gestite dai genitori sono al centro di un acceso dibattito che sta tenendo banco sul web. Un video sta facendo il giro della rete, ritraendo un padre che solleva sua figlia per la giacca, trascinandola come se fosse una busta della spesa. Nel filmato si nota chiaramente l’esasperazione dell’uomo di fronte ai capricci della piccola, che si era distesa a terra in un parcheggio rifiutandosi di seguirlo. Al posto di cercare di persuadere la bambina ad entrare in casa, il padre, non divertito affatto dalla situazione, l’afferra per la giacca come si trova e la solleva letteralmente da terra, lasciandola sospesa in aria.

Curiosamente, la bambina non sembra protestare e la madre, riprendendo il video dall’interno dell’abitazione, non può fare a meno di ridacchiare per questa bizzarra scena.

Questo filmato ha scatenato un acceso dibattito online, dividendo le opinioni degli spettatori. Molti lo hanno considerato un episodio “esilarante e comprensibile”, mentre altri l’hanno etichettato come “abuso sui minori”. Una mamma, esprimendo la sua disapprovazione, ha affermato: “Non riesco a sopportarlo… si dovrebbero rispettare le emozioni e i sentimenti dei propri figli… un gesto così privo di affetto”. D’altra parte, un’altra persona ha appoggiato il padre, affermando che “i bambini sono viziati” e suggerendo addirittura di lasciare la bambina nel vialetto per riflettere sul suo comportamento.

Il video, girato nel 2018 nel Quebec, Canada, è recentemente riemerso online scatenando un acceso dibattito. Al momento della registrazione, la madre della bambina ha commentato che sua figlia è sempre incline a fare cose divertenti che li fanno ridere. Ha dichiarato: “Ho ripreso questo video a casa del mio compagno insieme a nostra figlia Juliette. Lui tornava dal lavoro e lei dall’asilo. È una bambina che ama ridere e far ridere gli altri”.

Questa vicenda solleva interrogativi importanti riguardo all’educazione dei bambini e alla gestione delle loro emozioni. Mentre alcuni vedono l’episodio come un momento di svago familiare, altri sono preoccupati per la mancanza di affetto e la potenziale durezza del gesto compiuto dal padre. È fondamentale riflettere su come equilibrare l’autorità e la comprensione nei confronti dei più piccoli, tenendo sempre presente che il rispetto per le loro emozioni è essenziale per favorire uno sviluppo sano e armonioso.