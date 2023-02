Ascolta questo articolo

Uno straziante video ha ripreso il momento in cui una bambina di poche ore è stata salvata dalle macerie di un edificio crollato nella zona di Jandiris, a nord di Aleppo in Siria. Purtroppo l’esultanza per il ritrovamento della neonata si è subito trasformata in sgomento, quando i soccorritori si sono resi conto che tutti gli altri membri della sua famiglia sono morti nel terremoto.

Il filmato mostra la neonata del miracolo ricoperta di polvere che viene portata in salvo, in mezzo ad una massa di metallo contorto, cemento rotto e filo spinato, tra le braccia di un soccorritore dopo essere stata trovata ancora legata alla madre dal cordone ombelicale. Mentre la bambina è sopravvissuta, la madre che ha partorito sotto le macerie è stata invece trovata morta.

La piccola è stata portata in cura nella vicina città di Afrin. “Ora è stabile”, ha detto il pediatra Hani Maarouf, aggiungendo che era arrivata in cattive condizioni. “Aveva diversi lividi e lacerazioni su tutto il corpo, ed è arrivata in ipotermia a causa del freddo pungente. Abbiamo dovuto riscaldarla e somministrarle calcio“.

La neonata è l’unica sopravvissuta dei suoi parenti stretti, il resto dei quali sono stati tutti uccisi quando il terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito la Siria e la vicina Turchia ha raso al suolo la casa dove vivevano, in un edificio di quattro piani. I parenti delle vittime hanno trascorso ore a recuperare i corpi del padre Abdullah, della madre Afraa, di quattro fratelli e di una zia della bambina. I loro corpi sono stati stesi sul pavimento della casa di una cugina che viveva vicino, prima di un funerale congiunto che si è tenuto martedì.

Secondo i media locali, la madre incinta era sfollata dalla regione orientale di Deir Ezzor in Siria, e sarebbe entrata in travaglio durante il terremoto. La terribile scossa ha finora ha ucciso più di 5.000 persone in tutta la regione già afflitta da guerre, insurrezioni e crisi dei rifugiati.