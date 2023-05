Si inietta il plasma del figlio 17enne per rimanere giovane

L’eterna giovinezza è da sempre un sogno dell’umanità. Le storie e i film ci hanno raccontato di pozioni magiche e elisir che consentono di sfidare il tempo e di rimanere giovani per sempre. Ma cosa succede quando un imprenditore di successo decide di mettere tutto da parte per dedicarsi alla ricerca dell’eterna giovinezza?

Questo è ciò che ha fatto Bryan Johnson, un imprenditore statunitense di 45 anni. Fondatore di Braintree, un’azienda specializzata in sistemi di pagamento per il commercio elettronico, Johnson ha deciso di intraprendere una nuova avventura: scoprire il segreto per rimanere giovani. Dopo aver venduto la sua azienda per una cifra considerevole, ha deciso di concentrarsi completamente su questo obiettivo, adottando uno stile di vita rigido e facendo affidamento su una serie di trattamenti e integratori.

Ma l’ultima mossa di Johnson ha davvero superato ogni aspettativa. Ha deciso di sottoporsi ad un trattamento estremo, iniettandosi un litro di plasma prelevato dal figlio di 17 anni. Secondo lui, questa tecnica potrebbe garantirgli un aspetto giovanile per sempre. Tuttavia, questa scelta eccentrica non solo presenta rischi per la salute, ma pone anche aspettative decisamente irrealistiche.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Johnson ha coinvolto il figlio adolescente, Talmage, e il padre ottantenne, Richard, in uno studio sull’intergenerazionalità all’interno della loro famiglia. Lo scorso aprile, i tre si sono recati presso il Resurgence Wellness, un centro medico dall’aspetto futuristico situato ad Arlington, in Texas. Il personale medico della struttura ha prelevato un litro di plasma dal giovane Talmage, che è stato poi separato in diverse parti, con il plasma che è stato infuso nel padre Bryan.

Lo stesso trattamento è stato effettuato anche sul padre settantenne. Tuttavia, al momento non esistono prove scientifiche che dimostrino l’efficacia di questo tipo di trattamento e, anzi, alcuni ricercatori mettono in guardia sui potenziali effetti collaterali, anche molto gravi. La ricerca sull’invecchiamento e le modalità per rallentare il processo sono sicuramente un campo di studio importante e promettente. Tuttavia, è fondamentale condurre ricerche basate su evidenze scientifiche solide e garantire la sicurezza dei trattamenti proposti.

Le scelte eccentriche, come quella di Bryan Johnson, possono destare preoccupazione e non dovrebbero essere imitate senza un’approfondita valutazione dei rischi e dei benefici. L’eterna giovinezza rimane un sogno per molti, ma al momento, la strada per raggiungerla è ancora lunga e incerta. Nel frattempo, è importante concentrarsi su uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata, l’esercizio fisico regolare e la cura del proprio benessere mentale.