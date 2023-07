Si getta nel fiume per vedere se il cane l’avrebbe salvata, 46enne muore affogata

Una donna ha perso la vita in Asia, annegando dopo essersi tuffata in un fiume per vedere se il suo cane l’avrebbe salvata in caso di evidente pericolo. L’incredibile vicenda, che è costata la vita ad una 46enne, di cui non è stato rivelato il nome, si è svolta nella Corea del Sud all’inizio del mese corrente.

La donna che ha perso la vita era impegnata con alcuni amici in un’escursione vicino al fiume Hongcheon nella provincia di Gangwon lo scorso sabato 1 luglio, quando fatto la sconsiderata scelta di gettarsi in acqua. Secondo quanto riferito dalle persone presenti che hanno assistito alla scena, la donna era accampata vicino al fiume con tre amici ed il suo cane.

Gli escursionisti hanno iniziato a dibattere se l’animale avrebbe aiutato o meno la padrona in caso di necessità e la donna ha quindi deciso di tuffarsi in acqua per vedere se “un cane può aiutare se una persona si trova in una situazione pericolosa“. La 46enne non aveva, però, preso in considerazione le rapide correnti del fiume, che hanno presto avuto la meglio su di lei.

La 46enne è stata trascinata via dalle acque e la sua scomparsa è stata denunciata intorno alle 6:36 del mattino dello scorso sabato. Sul posto sono accorsi polizia e vigili del fuoco, con 30 soccorritori che hanno utilizzato elicotteri, barche e droni nel tentativo di trovarla, nonostante le condizioni avverse rappresentate dalle rapide e dalle acque torbide del fiume.

Poche ore dopo nella stessa giornata di sabato, il suo corpo è stato rintracciato dai soccorritori, a circa 800 metri a valle dal luogo della sua scomparsa, sotto il ponte Palbong.​ La polizia sta indagando sull’incidente e, secondo quanto riferito dai media locali, ha interrogato le tre persone con cui la donna si trovava in quel momento.