Nei paesi orientali, il Covid e l’emergenza pandemica non è mai andata via e una prova sono i tantissimi malati di Coronavirus. A Shanghai, il centro della pandemia, la situazione ha raggiunto il limite con tantissimi pazienti affetti da Covid che vengono curati sui marciapiedi dal momento che gli ospedali sono al collasso. Una situazione seria e compromettente con più di 18 milioni di soggetti che hanno contratto il virus, secondo i dati raccolti, dal mese scorso.

Nei due ospedali principali della città, i pazienti sono attaccati a flebo e bombole di ossigeno, oltre che a monitor cardiaci per verificare i loro parametri e condizioni. I pazienti sono privi di vita e, proprio per la terribile situazione che si sta vivendo, alcuni di questi sono curati fuori dagli ospedali, addirittura sui marciapiedi dal momento che non vi è posto per loro nei nosocomi.

Lo stesso sistema sanitario e le autorità non ce la fanno più in quanto sopraffatte da questa situazione in cui versa il paese dove le farmacie sono prese d’assalto per i rimedi anti-febbre, mentre i crematori sono pieni di morti da Covid. Sono stati rivisti anche i numeri dei decessi e si stima che, dall’inizio di dicembre, in un paese di 1.4 miliardi di persone, solo 15 decessi sono dovuti al Covid.

Chen Ezhen, vicepresidente dell’ospedale Ruijin e membro del consiglio municipale degli esperti Covid, in una intervista a una testata giornalistica, ha raccontato e spiegato della situazione in cui versa il suo paese con questi termini: “Ora la diffusione della pandemia a Shanghai è molto estesa, potrebbe essere stato raggiunto il 70%. Parliamo di 20 o 30 volte i contagi di aprile e maggio”.

Sembra che i nuovi casi siano aumentati dopo un allentamento delle restrizioni che sono state in vigore per tutto il mese di dicembre. Durante il periodo primaverile, la città di Shanghai aveva vissuto 2 mesi di lockdown dove più di 600 mila persone sono state contagiate e affette. Lo stesso Chen spiega che il numero dei ricoverati è raddoppiato rispetto a maggio e che questa volta i pazienti over 65 sono i più colpiti.